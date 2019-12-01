Teleférico de Uruapan, más cerca de su conclusión y puesta en operación: Bedolla 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Agosto de 2025 a las 17:36:52
Ciudad de México, a 27 de agosto de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y directivos de la empresa Doppelmayr revisaron la nueva programación de obra e instalación del sistema electromecánico del teleférico de Uruapan para su próxima conclusión y puesta en operación. 

Acompañado de la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, el mandatario encabezó reunión de trabajo para continuar con los trabajos de construcción de la infraestructura que actualmente registra un avance del 87 por ciento en general.

Ramírez Bedolla pidió reforzar con trabajadores cada una de las estaciones para cumplir en tiempo y forma con la entrega de esta obra que forma parte de un sistema integrado de movilidad seguro, ecológico e incluyente para ciudadanos y turistas.

Se recordó que el teleférico comprenderá 8.4 kilómetros de recorrido de Oriente a Poniente con 6 estaciones permitiendo el ordenamiento urbano y el desarrollo turístico y productivo regional.

