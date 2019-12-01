Teleférico de Uruapan listo para el Buen Fin; Policía Auxiliar mantendrá vigilancia en todas las estaciones

Morelia, Michoacán, 11 de noviembre de 2026.- Disfruta del Buen Fin y del acceso gratuito al teleférico de Uruapan desde el día de hoy hasta el 18 de noviembre con total tranquilidad, ya que la Policía Auxiliar de Michoacán implementa un operativo especial para garantizar la seguridad de todas las familias usuarias.

La estrategia contempla la presencia preventiva del personal policial en estaciones, accesos, zonas de embarque, áreas perimetrales y puntos de recarga o donde se registren mayores aglomeraciones.

Para fortalecer la atención y la capacidad de respuesta, Aarón Refugio Ramírez Vargas, encargado del despacho de la Dirección General de la Policía Auxiliar, informó que se cuenta con 22 elementos distribuidos en las seis estaciones, quienes mantienen una coordinación permanente con el C5, Protección Civil, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado.

Para brindar un mejor servicio, las y los elementos operativos cuentan con capacitación especializada del C5 Michoacán en protocolos de emergencia, operación de cámaras fijas y motorizadas, geolocalización, análisis visual y detección de puntos de riesgo. Además, su preparación se complementa con formación en profesionalización turística.

Con estas acciones, la Policía Auxiliar reafirma su capacidad operativa y compromiso con la seguridad de Michoacán, poniendo al servicio de las y los usuarios del teleférico de Uruapan su experiencia, profesionalismo y preparación especializada para contribuir a la prevención de riesgos y garantizar espacios seguros, ordenados y confiables para las familias.