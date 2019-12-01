Teleférico de Uruapan funcionará hasta la una de la mañana durante el Buen Fin

Teleférico de Uruapan funcionará hasta la una de la mañana durante el Buen Fin
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2026 a las 10:09:41
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Uruapan, Michoacán, 12 de noviembre de 2026.- Para ofrecer mayores opciones de movilidad durante el Buen Fin y facilitar los traslados de las personas que acudan a realizar sus compras o disfrutar de las actividades comerciales y recreativas de la ciudad, el teleférico de Uruapan ampliará su horario de servicio hasta la 01:00 de la mañana los días viernes, sábado y domingo.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), María Elena Huerta Moctezuma, destacó que esta ampliación de horario forma parte de las acciones para aprovechar la infraestructura del teleférico en beneficio de la población.

Asimismo, señaló que esta medida impulsará la actividad económica y brindará alternativas de traslado para las y los uruapenses durante uno de los fines de semana de mayor movimiento comercial.

Compartió que también las rutas de transporte terrestre cercanas a las estaciones del teleférico tienen contemplado ampliar su horario para conectar a los usuarios con sus destinos.

Recordó que hasta el 18 de noviembre los viajes serán gratuitos, por lo que las personas podrán aprovechar tanto la ampliación del horario como la gratuidad del servicio para realizar sus compras y visitar los comercios locales.

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