Teleférico de Uruapan: 91 cabinas accesibles; inaugura este sábado: Gladyz Butanda

Teleférico de Uruapan: 91 cabinas accesibles; inaugura este sábado: Gladyz Butanda
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 11:39:09
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Uruapan, Michoacán, a 15 de abril del 2026.- El nuevo teleférico de Uruapan contará con 91 cabinas con capacidad hasta para 10 personas cada una, lo que permitirá una operación continua y eficiente para el traslado de usuarios en la ciudad, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad en el estado (Sedum), Gladyz Butanda Macías.

Durante un recorrido brindado a medios de comunicación, la funcionaria estatal destacó que el sistema fue diseñado para ser incluyente, ya que permite el acceso a personas con discapacidad, usuarios en silla de ruedas, adultos mayores o personas que requieren animales de compañía, quienes podrán abordar y descender de manera autónoma gracias a un mecanismo que reduce la velocidad de las cabinas sin detener completamente su funcionamiento.

Explicó que cada cabina cuenta con asientos abatibles que facilitan el ingreso de personas con movilidad reducida, además de contemplar el acceso para usuarios con bicicletas.

Gladyz Butanda agregó que el teleférico alcanza una altura máxima de 40 metros en su punto más elevado, lo que lo convierte en una infraestructura relevante tanto en términos de transporte como de experiencia para los usuarios, pues, por ejemplo, se observan las casas de techo de teja o una vista panorámica del Parque Nacional Barranca del Cupatitzio.

Finalmente, indicó que el sistema operará en un horario amplio, de 5:00 de la mañana a 11:00 de la noche, lo que permitirá cubrir la demanda de movilidad diaria de la población en distintos horarios.

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