Tatiana Clouthier cuestiona designación como coordinadora de Andrea Chávez en Ciudad Juárez

Ciudad de México, 6 de octubre de 2026.- La exsecretaria de Economía, Tatiana Clouthier, cuestionó nuevamente el método utilizado por Morena para definir sus coordinaciones rumbo a las elecciones de 2027 y puso como ejemplo la designación de Andrea Chávez como coordinadora en Ciudad Juárez.

En una entrevista, Clouthier señaló que Chávez recibió el nombramiento pocos días después de perder frente a Cruz Pérez Cuéllar la coordinación estatal de Morena en Chihuahua. De acuerdo con la exfuncionaria, la designación en Ciudad Juárez se realizó sin que previamente se emitiera una convocatoria o se llevara a cabo una encuesta.

“Se le entrega un nombramiento de coordinadora para Juárez sin haber salido convocatoria, sin haber hecho encuesta y sin nada”, afirmó Clouthier, quien consideró que el caso demuestra que el método de las encuestas puede dejarse de lado cuando así se requiere.

Los cuestionamientos de Clouthier ocurren después de que Morena designara a Clara Luz Flores como coordinadora estatal en Nuevo León, decisión que también generó inconformidad por parte de la exsecretaria, quien había participado en el proceso interno. Tras esa definición, anunció la creación del movimiento Todos con Conciencia, aunque ha señalado que mantiene su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Clouthier ha sostenido que su nuevo movimiento busca impulsar la participación ciudadana en Nuevo León y que no tiene como objetivo la búsqueda de cargos públicos. La designación de coordinaciones forma parte de los trabajos internos de Morena rumbo al proceso electoral de 2027.