Tarjetas del teleférico de Uruapan llegan el 10 de abril: Gladyz Butanda 

Tarjetas del teleférico de Uruapan llegan el 10 de abril: Gladyz Butanda 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Abril de 2026 a las 13:48:02
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Morelia, Michoacán, 9 de abril de 2026.- Las tarjetas prepago del teleférico de Uruapan llegarán este 10 de abril y tres días después, es decir, el 13 de abril, comenzará la distribución de los 100 mil plásticos gratis que anunció el Gobierno de Michoacán, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías. 

La funcionaria estatal precisó que la entrega de los plásticos se hará efectiva en las estaciones Hospital Regional, Boulevard Industrial y Parque Industrial del Teleférico de Uruapan, de las 9:00 a las 14:00 horas. 

“Como se anunció con antelación, en próximos días iniciaremos con la entrega de tarjetas gratis para que todas y todos los uruapenses tengan la oportunidad de vivir la aventura de viajar en el teleférico”, subrayó. 

De manera simultánea, dijo, se visitarán diferentes instituciones educativas de Uruapan para entregar tarjetas a estudiantes de nivel medio superior y superior, a fin de familiarizarlos con un medio de transporte que representará un incentivo en su aprovechamiento académico. 

Finalmente, recordó que el teleférico será gratuito los días 18 y 19 de abril, con la intención de que las y los uruapenses conozcan este sistema de transporte sin ningún tipo de restricción.

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