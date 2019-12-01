Tamaulipas refuerza la conservación de la ruta migratoria de la mariposa monarca

Tamaulipas refuerza la conservación de la ruta migratoria de la mariposa monarca
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 22:01:28
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Cd Victoria, Tamaulipas, a 24 de septiembre del 2025. - Con el inicio de la migración de la mariposa monarca a través de Tamaulipas, el estado busca proteger el recorrido de esta especie para asegurar su llegada a salvo.

Eduardo Rocha Orozco, vocal de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas (CPBT), indicó que el corredor biológico forma parte de la ruta migratoria de la Sierra Madre Oriental y de un área natural protegida llamada Paisaje Natural de la Mariposa Monarca.

“La Comisión de Parques tiene un programa de conservación de la mariposa monarca, con monitoreo constante de la especie”, mencionó.

Agregó que se han implementado acciones para garantizar la conservación de los hábitats, optimizando las condiciones de los ecosistemas y asegurando una adecuada alimentación para las mariposas monarca.

Asimismo, se ha colocado señalética en diversos espacios, pero se necesita el apoyo de la sociedad para seguir mejorando el entorno en pro de la biodiversidad.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Confirman segundo asesinato en menos de 24 horas en Celaya, Guanajuato
Crimen en Michoacán arma sus propios escuadrones antibombas: Los capacitan para desminar a mano y con detectores de metales
Capturan a “El Silencio”, señalado líder del crimen en Michoacán y Guanajuato vinculado a homicidios, extorsión y secuestro de dos agentes federales
Accidente de moto en Zamora, Michoacán, deja dos muertos
Más información de la categoria
La Guardia secreta del Apocalipsis: captura de fanáticos religiosos en Michoacán deja ver radicalización de ‘La Luz del Mundo’; su líder enfrenta cadena perpetua en EEUU
Crimen en Michoacán arma sus propios escuadrones antibombas: Los capacitan para desminar a mano y con detectores de metales
Capturan a “El Silencio”, señalado líder del crimen en Michoacán y Guanajuato vinculado a homicidios, extorsión y secuestro de dos agentes federales
La guerra Sheinbaum – Salinas Pliego sube de tono: Grupo Salinas amenaza con demandar y cuestiona escala de 9 horas de jefe del crimen de Tabasco, en estado donde reside AMLO
Comentarios