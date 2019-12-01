Tamaulipas refuerza la conservación de la ruta migratoria de la mariposa monarca

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 22:01:28

Cd Victoria, Tamaulipas, a 24 de septiembre del 2025. - Con el inicio de la migración de la mariposa monarca a través de Tamaulipas, el estado busca proteger el recorrido de esta especie para asegurar su llegada a salvo.

Eduardo Rocha Orozco, vocal de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas (CPBT), indicó que el corredor biológico forma parte de la ruta migratoria de la Sierra Madre Oriental y de un área natural protegida llamada Paisaje Natural de la Mariposa Monarca.

“La Comisión de Parques tiene un programa de conservación de la mariposa monarca, con monitoreo constante de la especie”, mencionó.

Agregó que se han implementado acciones para garantizar la conservación de los hábitats, optimizando las condiciones de los ecosistemas y asegurando una adecuada alimentación para las mariposas monarca.

Asimismo, se ha colocado señalética en diversos espacios, pero se necesita el apoyo de la sociedad para seguir mejorando el entorno en pro de la biodiversidad.