 Suspensión del corte de aguacate ya golpea a comercios y familias: Conrado Paz

 Suspensión del corte de aguacate ya golpea a comercios y familias: Conrado Paz
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2026 a las 15:54:13
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Morelia, Michoacán, 4 de noviembre de 2026.- La suspensión del corte de aguacate en distintas zonas de Michoacán ya afecta los ingresos de las familias trabajadoras y la actividad de los comercios, advirtió el diputado local del PRD, Conrado Paz Torres.

El legislador señaló que pequeños productores de Uruapan, San Juan Nuevo y Tingambato llevan más de una semana sin cortar el fruto, en medio de la caída de los precios que reciben por su producto. Mientras tanto, cortadores se han instalado en cruceros y semáforos de Uruapan para pedir apoyo, al quedarse sin empleo e ingresos.

“Hay una cantidad importante de cortadores que están solicitando el respaldo y la solidaridad de los ciudadanos porque no han tenido corte; lamentablemente, eso ha mermado la economía familiar”, afirmó.

Paz Torres sostuvo que comerciantes de la región también reportan una baja en sus ventas. Añadió que la afectación podría agravarse si el conflicto se prolonga y alcanza una de las temporadas de mayor actividad para el corte de aguacate.

Según el diputado, la semana pasada el fruto se compraba entre 13 y 15 pesos por kilo, mientras que producirlo puede costar hasta 24 pesos en huertas ubicadas a más de 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar. La diferencia, dijo, mantiene en una situación crítica a los pequeños productores.

El legislador indicó que llevará el tema ante la Junta de Coordinación Política del Congreso y buscará gestionar una respuesta del Gobierno estatal. Señaló que, de acuerdo con productores con quienes ha conversado, no existe un diálogo claro con las autoridades ni acuerdos estables que atiendan sus demandas.

También expresó preocupación por la representatividad de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM), organismo al que atribuyó la responsabilidad de canalizar las cuotas y solicitudes de los productores. Afirmó que los pequeños agricultores perciben que sus intereses no están suficientemente representados y que se ha planteado buscar una alternativa.

Sobre las alertas sanitarias relacionadas con el gusano barrenador, dijo que productores de San Juan Nuevo le han referido que mantienen controles y procuran entregar fruta limpia. Sin embargo, advirtió que la suspensión del corte afecta a toda la cadena productiva, incluidos cortadores y transportistas.

“Si no se logra resolver en lo inmediato, va a ser una situación muy agravante”, alertó el diputado, quien sostuvo que las consecuencias podrían alcanzar no solo a la región aguacatera, sino también a la economía de Michoacán y del país.

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