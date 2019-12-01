Supervisa titular de AMEQ operación de Qrobus durante el regreso a clases

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Enero de 2026 a las 10:23:37

Querétaro, Querétaro, 12 de enero del 2026.- Con el objetivo de garantizar un servicio eficiente y puntual durante el regreso a clases, el director de la Agencia de Movilidad del Estado (AMEQ), Gerardo Cuanalo Santos, realizó una visita al patio de maniobras para supervisar la salida de las unidades.

Durante el recorrido, el director de la AMEQ verificó los validadores y la limpieza de las unidades para que las rutas iniciaran operaciones conforme a los horarios establecidos, a fin de que todas y todos los estudiantes pudieran llegar a tiempo a sus actividades académicas.

“Inspeccionamos las unidades y verificamos el validador para que las tarjetas Qrobus funcionen, además nos aseguramos de que estén limpios para emprender el viaje”, puntualizó.

También acudió al área de monitoreo, donde pudo constatar en tiempo real los recorridos de las distintas rutas, así como el desempeño de las unidades en operación. Destacó que desde este centro y mediante la línea *8800, se da seguimiento permanente al servicio para atender cualquier incidencia y optimizar los tiempos de traslado.

A través de estas acciones, la AMEQ reafirma su compromiso de ofrecer un servicio seguro, eficiente y confiable, especialmente en periodos de alta demanda como el regreso a clases.