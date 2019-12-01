Supervisa Protección Civil de Querétaro “Operativo de Día de Muertos”

Querétaro, Querétaro, a 1 de noviembre 2025.- El titular de Protección Civil del municipio de Querétaro, Francisco Ramírez Santana dio a conocer que se mantendrán recorridos permanente en los ocho panteones municipales con la intención de supervisar el “Operativo de Día de Muertos” en la capital, ya que se tiene un histórico de que hasta 160 mil personas acuden al campo santo a visitar a sus difuntos.

Reconoció que se realizarán trabajos coordinadores con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la Dirección de Inspección de Comercio, así como Protección Civil estatal y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, además de otros cuerpos de emergencia y seguridad privada.

“Hemos iniciado el operativo de Día de Muertos, este operativo comprende la presencia permanente en los ocho panteones del municipio de Querétaro, en donde hay un trabajo coordinado, ordenado; el presidente Felifer (Felipe Fernando Macías Olvera) instruyó que generemos operativos muy coordinados, muy ordenados; así que hay una fuerza operativa importante de Protección Civil, de Seguridad Pública, Movilidad, de Servicios Públicos que quienes son los encargados de operar directamente los panteones”, dijo.

Reconoció que históricamente se tiene un registro hasta de más de 160 mil personas acudiendo a los ocho panteones municipales durante las celebraciones de “Día de Muertos”, motivo por el cual también se le pide a la población ser pacientes por el tránsito pesado que se pueda ocasionar en las zonas cercanas a estos lugares de descanso eterno.

“El día de mañana (2 de noviembre) es en donde se espera mayor afluencia de personas; históricamente tenemos un antecedente de que en estos dos días se eh genera un aproximado de 160 mil personas entre los ocho panteones entre ambos días; se espera una situación similar, incluso se prevé una condición mayor porque es fin de semana y esto, pues bueno, genera condiciones para que las personas puedan acudir sin mayor complicación”.

De igual manera, exhortó a la visitantes, sobre todo a aquellos que acuden con niños y adultos mayores a los panteones, ha no perderlos de vista, para evitar cualquier situación de riesgo.