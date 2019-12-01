Supervisa Mauricio Kuri avance en la tercera celda del relleno sanitario de Huimilpan, Querétaro

Huimilpan, Querétaro, 22 de noviembre de 2025.- El gobernador Mauricio Kuri González, encabezó la supervisión de la primera etapa de la tercera celda del relleno sanitario del municipio de Huimilpan, con lo cual se fortalece la capacidad para el manejo adecuado de los residuos generados por la población. El proyecto representó una inversión conjunta de cinco millones 440 mil pesos, lo cual beneficia a cerca de 40 mil habitantes.

A decir del titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero, esta obra tiene como finalidad garantizar la funcionalidad del sitio de disposición final de esta demarcación, además de que se trabaja en la rehabilitación de la infraestructura existente, la apertura de una nueva celda de residuos y la implementación de medidas que mejoren el manejo de lixiviados y venteo de gases, contribuyendo así a una gestión ambientalmente adecuada.

Destacó que, del total de la inversión, 4.6 millones son recurso estatal proveniente del Fondo para la Protección Ambiental y el Desarrollo Sustentable en Querétaro. Asimismo, aseguró que una de las principales preocupaciones de las y los ciudadanos es el cuidado del medio ambiente, por lo que la correcta disposición de los residuos forma parte de eso, así como tener un aire limpio, proteger los árboles y las plantas, a los animales como seres sintientes.

"Por eso, quiero agradecer al Gobernador que nos haya permitido proponer una agenda ambiental moderna y ambiciosa, que atiende lo que a los ciudadanos nos preocupa, un aire limpio, que la basura se deposite en su sitio, nos preocupamos por cuidar los árboles y los animales y esto nos genera una mejor calidad de vida", señaló.

Finalmente, el presidente municipal de Huimilpan, Jairo Morales Martínez, explicó que se entrega una obra que no solo resuelve un problema histórico, sino que marca un antes y un después en la gestión de los residuos, el saneamiento y rehabilitación del relleno sanitario, ya que es una inversión que cuida la salud y el medio ambiente, misma que fue posible gracias al trabajo en equipo con el gobierno del estado.