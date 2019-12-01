Supervisa Luis Nava cuartos adicionales en Huimilpan, Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 13:17:10

Huimilpan, Querétaro, 21 de enero del 2026.- El secretario de Desarrollo Social, Luis Nava, realizó una visita de supervisión de cuartos adicionales en el municipio de Huimilpan, con el objetivo de mejorar las condiciones de vivienda y brindar espacios más dignos a las familias queretanas.

Durante su recorrido, el titular de la dependencia destacó que, a nivel estatal en 2025 se entregaron 250 cuartos adicionales, de los cuales 12 corresponden a Huimilpan, beneficiando directamente a familias que ahora cuentan con mayor espacio, seguridad y bienestar en sus hogares.

“Aquí estamos con usted (…) vamos a estar en la calle, en las colonias, en las comunidades tocando las puertas y viniéndolos a visitar, haciendo equipo con el presidente municipal para ponernos a sus órdenes y a trabajar”, expresó.

Como parte de esta supervisión, Luis Nava y el presidente municipal de Huimilpan, Jairo Morales Martínez, visitaron a la señora María Margarita Mendoza Becerra, en la comunidad de Lagunillas, donde constataron el impacto de este programa, mismo que contribuye a reducir el hacinamiento y a fortalecer la calidad de vida de las familias beneficiarias.

El Secretario reiteró que estas acciones forman parte del compromiso del gobernador, Mauricio Kuri, de impulsar programas sociales que atiendan necesidades reales, especialmente en comunidades que requieren mejores condiciones de vivienda para su desarrollo integral.