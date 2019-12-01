Supervisa Luis Nava cuartos adicionales en Huimilpan, Querétaro

Supervisa Luis Nava cuartos adicionales en Huimilpan, Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 13:17:10
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Huimilpan, Querétaro, 21 de enero del 2026.- El secretario de Desarrollo Social, Luis Nava, realizó una visita de supervisión de cuartos adicionales en el municipio de Huimilpan, con el objetivo de mejorar las condiciones de vivienda y brindar espacios más dignos a las familias queretanas.

Durante su recorrido, el titular de la dependencia destacó que, a nivel estatal en 2025 se entregaron 250 cuartos adicionales, de los cuales 12 corresponden a Huimilpan, beneficiando directamente a familias que ahora cuentan con mayor espacio, seguridad y bienestar en sus hogares.

“Aquí estamos con usted (…) vamos a estar en la calle, en las colonias, en las comunidades tocando las puertas y viniéndolos a visitar, haciendo equipo con el presidente municipal para ponernos a sus órdenes y a trabajar”, expresó.

Como parte de esta supervisión, Luis Nava y el presidente municipal de Huimilpan, Jairo Morales Martínez, visitaron a la señora María Margarita Mendoza Becerra, en la comunidad de Lagunillas, donde constataron el impacto de este programa, mismo que contribuye a reducir el hacinamiento y a fortalecer la calidad de vida de las familias beneficiarias.

El Secretario reiteró que estas acciones forman parte del compromiso del gobernador, Mauricio Kuri, de impulsar programas sociales que atiendan necesidades reales, especialmente en comunidades que requieren mejores condiciones de vivienda para su desarrollo integral.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Viajaron más de 3 mil 300 kilómetros para morir en Michoacán: identifican a colombiano y a menor de Zapopan, Jalisco, entre abatidos por el Ejército en Apatzingán 
Capturan a siete policías por el homicidio de un menor en San Miguel, Oaxaca
Enfrentamiento deja seis civiles armados detenidos en Hidalgo; policía resultó herido al ser sometido por huachicoleros
La justicia cercana es la justicia completa: magistrado presidente Hugo Gama
Más información de la categoria
Viajaron más de 3 mil 300 kilómetros para morir en Michoacán: identifican a colombiano y a menor de Zapopan, Jalisco, entre abatidos por el Ejército en Apatzingán 
Bedolla refuerza combate al crimen con nuevos vehículos blindados
Danza de los viejitos cautiva España en Feria Internacional de Turismo
Enfrentamiento deja seis civiles armados detenidos en Hidalgo; policía resultó herido al ser sometido por huachicoleros
Comentarios