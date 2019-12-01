Capturan a siete policías por el homicidio de un menor en San Miguel, Oaxaca

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 14:42:14

San Miguel Panixtlahuaca, Oaxaca, a 21 de enero 2026.- Personal de seguridad estatal capturó a siete elementos en activo de la Policía Municipal de San Miguel Panixtlahuaca, Oaxaca, como parte de una investigación por el homicidio de un niño de 10 años, quien fue ultimado a tiros.

El crimen se cometió en la región Costa de la entidad, y debido a que la víctima es un menor de edad, se activaron protocolos reforzados de investigación y persecución penal., según indicó la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos se registraron el 18 de enero de 2026, mientras el menor se encontraba en las inmediaciones de la cancha de fútbol del Barrio de Guadalupe, cuando, en un momento determinado uniformados municipales llegaron al sitio, lo que provocó que la víctima y varias personas más huyeran del lugar.

Según testigos, los agentes comenzaron a perseguirlos y poco después se escucharon disparos.

La mañana del 19 de enero, pobladores de la zona localizaron el cuerpo sin vida del menor a orillas del río, a la altura de la colonia Cristo Rey.

A través de un comunicado, las autoridades informaron que las diligencias están a cargo de un equipo multidisciplinario de la Fiscalía de Oaxaca, coordinado por la Vicefiscalía Regional de la Costa, el cual realiza trabajos ministeriales, periciales y de análisis jurídico.