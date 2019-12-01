Supervisa Felifer Macías atención por lluvias en Villas de Santiago

Supervisa Felifer Macías atención por lluvias en Villas de Santiago
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Julio de 2026 a las 21:56:36
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Santiago de Querétaro, Qro., viernes 3 de julio de 2026.- El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, supervisó los trabajos de atención derivados de las lluvias registradas la tarde de este viernes en la colonia Villas de Santiago, donde verificó el funcionamiento del canal pluvial construido hace unos meses en Portal de la Alegría, una obra que permitió conducir el agua de lluvia y evitar inundaciones en una zona que anteriormente registraba afectaciones constantes.

“Te queremos invitar a ser muy responsable, a no tirar basura. No dejar basura en vía pública, no dejar tiliches, no dejar escombro. Una bolsa de basura que no tires, un tiliche que no tires en vía pública puede hacer la diferencia de que una colonia no se encharque y no se inunde… Una ciudad segura, una ciudad donde protegemos la integridad de las personas y su patrimonio en temporada de lluvias, la construimos todos”, comentó.

Felifer Macías revisó las labores que realizaron las brigadas de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Protección Civil y la Delegación Epigmenio González, quienes atendieron el retiro de basura que obstruyó rejillas y torrenteras en el cruce de Portal de la Alegría y Paseo de Pascual Alcocer. Tan solo entre este jueves y viernes se retiraron decenas de kilos de residuos que impedían el correcto flujo del agua.

El alcalde informó que el Municipio reforzará las acciones de limpieza y desazolve en la zona con apoyo de maquinaria especializada para mantener en óptimas condiciones la infraestructura pluvial y reducir riesgos durante la temporada de lluvias.

El presidente municipal invitó a las y los queretanos a no tirar basura, escombro o tiliches en la vía pública, ya que estos residuos pueden obstruir el sistema de drenaje y provocar encharcamientos o inundaciones que afectan el patrimonio de las familias.

Finalmente, el director de la Coordinación Municipal de Protección Civil, Francisco Ramírez, reiteró el llamado a no cruzar corrientes de agua, evitar acercarse a canales, drenes, cárcamos y demás infraestructura pluvial durante las lluvias, y reportar cualquier situación de riesgo o emergencia a la línea 911 o al 070 para recibir atención oportuna.

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