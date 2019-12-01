Supervisa Bedolla avance del 75% del primer segmento del segundo anillo periférico de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2025 a las 16:53:03

Morelia, Michoacán, a 27 de noviembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, supervisaron la construcción del primer segmento del segundo anillo periférico de Morelia, la cual presenta un 75 por ciento de avance y que mejorará la movilidad de más de 5 mil 700 vehículos al día.

Durante el recorrido por el trayecto que comprende 13.4 kilómetros, el cual conectará la salida a Pátzcuaro con la salida a Quiroga, el mandatario destacó que el Gobierno estatal invierte mil 274 millones de pesos sin generar deuda pública.

Explicó que este primer segmento contará con dos distribuidores viales, mismos que se ubicarán en las salidas a Pátzcuaro y Quiroga, respectivamente, mejorando la movilidad para los habitantes del poniente de Morelia, así como el tránsito de camiones de carga.

Por su parte, Zarazúa Sánchez expuso que las terracerías han concluido en dicho tramo y se ha dado inicio a la pavimentación, labores que se verán fortalecidas con el incremento de personal en los frentes de trabajo.

Recordó que la administración estatal también construye los segmentos 4 y 5, en la zona oriente de la ciudad, los cuales conectarán a los municipios de Morelia, Tarímbaro y Charo.