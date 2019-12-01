Supera teleférico de Uruapan los 2.5 millones de usuarios, a 6 meses de su puesta en marcha

Morelia, Michoacán, 9 de noviembre de 2026.- A poco más de seis meses de su puesta en marcha, el teleférico de Uruapan superó ya los 2.5 millones de personas usuarias, consolidándose como una alternativa de transporte para las y los uruapenses y, al mismo tiempo, como un nuevo atractivo turístico de la región, destacó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, María Elena Huerta Moctezuma.

Durante conferencia de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la funcionaria explicó que el comportamiento de las y los usuarios confirma la doble vocación de este sistema, ya que entre semana registra una importante afluencia relacionada con los traslados por actividades laborales, mientras que los fines de semana, puentes y días festivos incrementa su demanda como opción para conocer y disfrutar Uruapan desde las alturas.

Como muestra de su aceptación turística, recordó que durante las celebraciones de Noche de Muertos recibió a más de 60 mil visitantes, lo que llevó a ampliar por primera vez su horario de servicio para atender la demanda.

La secretaria también señaló que las estaciones con mayor movimiento son la número uno, Hospital Regional, y la número seis, Parque Nacional, ubicadas en los extremos del recorrido. Este comportamiento confirma que el teleférico cumple con su objetivo de agilizar los traslados cotidianos de la ciudadanía y conectar de forma eficiente distintos puntos de la ciudad.

Asimismo, subrayó que estos resultados demuestran que el sistema responde de manera óptima a las necesidades de traslado de la población, al tiempo que consolida una alternativa de movilidad que impulsa el turismo y la actividad económica de Uruapan, beneficiando a los negocios que se localizan a lo largo del trayecto.