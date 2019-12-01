Supera Michoacán el promedio nacional en crecimiento económico con un avance del 15.59%: Bedolla

Morelia, Michoacán, 10 de noviembre de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó que el estado registra crecimiento acumulado del 15.59 por ciento, cifra que rebasa de manera importante el 12.20 por ciento registrado a nivel nacional y representa una ventaja de 3.39 puntos porcentuales, esto de acuerdo con los resultados del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) del INEGI, que abarca del tercer trimestre de 2021 al segundo trimestre de 2026.

Asimismo, el mandatario estatal subrayó que este ritmo de desarrollo sitúa a Michoacán por encima de entidades vecinas y de gran peso industrial en la región centro-occidente, como Jalisco, que presenta un 13.04 por ciento; Guanajuato, con un 12.81 por ciento; y Querétaro, con un 8.84 por ciento.

En términos de crecimiento promedio anual, la entidad se posiciona en el octavo lugar del Top 10 nacional con un 2.94 por ciento, superando el promedio general del país que se ubica en el 2.33 por ciento y colocándose entre los estados con mejor desempeño económico de México.

Ramírez Bedolla refirió que este avance sostenido se sustenta principalmente en el impulso del campo y en la fortaleza del sector terciario. Las actividades primarias experimentaron un incremento extraordinario del 50.35 por ciento, impulsadas de forma notable por la agricultura y la cría de animales, las cuales aportan 5.76 puntos porcentuales al crecimiento global.

Por su parte, el comercio y los servicios crecieron un 12.23 por ciento acumulado, contribuyendo de manera decisiva con 8.55 puntos porcentuales, lo que equivale a cerca del 55 por ciento del avance total de la economía michoacana.

El reporte detalla que sectores estratégicos como las manufacturas crecieron un 16.55 por ciento aportando 2.02 puntos porcentuales, mientras que las actividades vinculadas al esparcimiento, alojamiento y preparación de alimentos mostraron un incremento sobresaliente del 58.69 por ciento, contribuyendo con 1.61 puntos.