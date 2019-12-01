Suman esfuerzos por la mejora gastronómica en Tacámbaro: Sectur

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2025 a las 17:50:29
Morelia, Michoacán, a 21 de noviembre de 2025.- La Secretaría de Turismo de Michoacán, encabezada por Roberto Monroy García, en colaboración con prestadores de servicios de Tacámbaro fortalecen la calidad, seguridad y profesionalización del sector gastronómico, para mejorar las buenas prácticas de higiene. 

La Sectur llevó a cabo una capacitación en la Casa de la Cultura “Marcos A. Jiménez” del Pueblo Mágico, y contó con la participación de aproximadamente 60 personas, entre cocineros, emprendedores y prestadores de servicios locales.

“Durante el curso se abordaron temas fundamentales relacionados con el manejo higiénico de los alimentos, la limpieza y desinfección de superficies y utensilios, así como la organización y mantenimiento de espacios de trabajo seguros y ordenados”, informó el titular de Sectur.

Además, se compartieron lineamientos sobre las normas sanitarias establecidas por la Cofepris y las recomendaciones de Protección Civil, con el propósito de garantizar un entorno saludable y confiable tanto para los expositores como para los visitantes, agregó Luis Javier Lemus Contreras, jefe del Departamento de Capacitación y Modernización de la Sectur Michoacán. 

Tacámbaro, que este 21 de noviembre celebra sus primeros 13 años como Pueblo Mágico, también ofrece una amplia oferta de turismo de naturaleza y aventura, ya que los visitantes pueden conocer lugares como la Alberca del Rey Tacamba y el Parque Ecológico Cerro Hueco.

