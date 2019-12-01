Sueño cumplido para la comunidad de Los Hornos en Huetamo

Huetamo, Michoacán, a 25 de marzo 2026.- Mas de un kilómetro y medio de carpeta asfaltica se construyó para rehabilitar el acceso a la localidad de Los Hornos en Huetamo
Esta obra anhelada por más de 25 años responde al compromiso del alcalde Pablo Varona para darle otra imagen al municipio y a las comunidades.
Los habitantes de esta comunidad se mostraron agradecidos por la realización de esta obra que cambió por completo el rostro de este lugar, porque también se tiró carpeta asfaltica alrededor de su jardín.