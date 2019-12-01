¿Sueñas con casa propia? Abierto pre-registro para el Programa de Vivienda para el Bienestar

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Febrero de 2026 a las 12:02:54
Morelia, Michoacán, 12 de febrero de 2026.- El Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán (IVEM) anuncia la apertura del pre-registro para el Programa de Vivienda para el Bienestar. Esta convocatoria está dirigida exclusivamente a familias y personas no derechohabientes que no hayan recibido apoyos previos y busquen una solución habitacional.

David Soto Quizamán, director general del IVEM, destacó que este pre-registro es fundamental para diagnosticar las necesidades reales del estado. Gracias a esta recopilación de datos, se podrán planificar con precisión las zonas de intervención en coordinación directa con la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

El pre-registro se realizará en el portal oficial preregistropvb.conavi.gob.mx, donde las personas interesadas deberán completar un formulario sencillo con datos como nombre completo, CURP, fecha de nacimiento, teléfono de contacto y correo electrónico.

Cabe aclarar que este paso es un pre-registro y no garantiza la inscripción definitiva. La validación de los datos y el registro formal se realizarán próximamente a través de los módulos municipales que se instalarán durante el presente año.

El programa federal, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, está orientado a atender a grupos en situación de vulnerabilidad, entre ellos mujeres jefas de familia, jóvenes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, así como población de pueblos indígenas y afromexicanos.

El IVEM reitera que este trámite es completamente gratuito y que el acceso a los apoyos no requiere pagos a gestores ni intermediarios.

