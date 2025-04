Subraya Paloma Palacios la importancia de la cooperación entre México y Estados Unidos

Querétaro, Querétaro, a 23 de abril de 2025.- La representante del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro en la Ciudad de México y presidenta de la Asociación Mexicana de Oficinas de Asuntos Internacionales de los Estados (AMAIE), Paloma Palacios González, llevó a cabo una visita de trabajo a Washington D. C., centrada en fortalecer y visibilizar la acción exterior de Querétaro.

Durante su participación en el North Capital Meridian Diplomacy Forum, Palacios González, fue ponente principal en la sesión “Bridging Borders: The Power of Subnational Diplomacy in North America”, donde compartió la experiencia de Querétaro en la co-creación de soluciones y en la construcción de relaciones internacionales desde lo local, como una herramienta para fortalecer el comercio, la innovación y la sostenibilidad con actores estadounidenses clave.

“En Querétaro, creemos firmemente que el futuro de la integración de América del Norte radica en fortalecer los lazos subnacionales, porque el verdadero progreso ocurre cuando los líderes locales y regionales trabajan juntos para convertir los desafíos compartidos en soluciones compartidas”, puntualizó.

Asimismo, la titular presentó a la AMAIE como una plataforma que fortalece la diplomacia local de las 32 entidades federativas de manera coordinada y proactiva, en estrecha colaboración con la Cancillería; resultando en proyectos de cooperación, intercambio de buenas prácticas y la institucionalización de las oficinas de asuntos internacionales.

El North Capital Meridian Diplomacy Forum convocó a diplomáticos, líderes empresariales y funcionarios públicos destacados para dialogar sobre asuntos regionales clave, como la seguridad económica y alimentaria, la migración, la ciberseguridad, el comercio y la diplomacia, a fin de generar soluciones y alianzas que impulsen a América del Norte en el mundo.

En la sesión estuvieron presentes, en calidad de oradores, el senador, Mauricio Vila Dosal; el director de Diplomacia de Ciudades y Estados del Truman Center, Max Bouchet; la directora general de las oficinas del Gobierno de Alberta en Estados Unidos, Julia Bareman, y el director general de la Asociación Nacional de Departamentos Estatales de Agricultura, Ted McKinney.