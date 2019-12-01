SSPC instala Comité de Ética para fortalecer la integridad institucional

SSPC instala Comité de Ética para fortalecer la integridad institucional
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Abril de 2026 a las 22:34:49
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Ciudad de México, 18 de abril de 2026.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana instaló su Comité de Ética en su nueva integración, con el objetivo de reforzar una actuación pública íntegra, transparente y apegada a los principios y valores institucionales.

Durante la sesión, la presidenta del Comité, María del Pilar Oscos Estrada, destacó que ante las crecientes exigencias en materia de transparencia y rendición de cuentas, la ética pública es fundamental para prevenir conductas contrarias a la legalidad y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.

Con base en los lineamientos correspondientes, se realizó la declaratoria formal de instalación del Comité, que inicia funciones a partir de esta fecha.

Posteriormente, se entregaron constancias de elección y se tomó protesta a las y los integrantes, quienes asumieron el compromiso de cumplir y hacer cumplir la Constitución y el Código de Ética, desempeñando sus funciones con responsabilidad, imparcialidad y vocación de servicio.

Con esta instalación, la SSPC reafirma su compromiso con una gestión pública profesional, transparente y orientada al respeto de los derechos humanos, fortaleciendo acciones que impulsen la integridad institucional y el servicio público.

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