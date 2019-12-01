Sostiene Mauricio Kuri encuentro con productores de maíz en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2025 a las 13:58:54

Querétaro, Querétaro, 19 de noviembre del 2025.- Con la finalidad de conocer las necesidades de las y los productores, brindar mayor certeza sobre los apoyos al campo, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, sostuvo una reunión con integrantes de diversas asociaciones y agricultores de todo el estado.

Durante la reunión también se abordó el impacto del Tratado de Libre Comercio en los precios del maíz.

En este contexto, el mandatario estatal expresó que ha instruido otorgar a las y los productores un apoyo de 150 pesos por tonelada de maíz, para el cual, en los próximos días, se publicarán las reglas de operación correspondientes.

Estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya Aguilar; así como los presidentes: del Frente Querétaro y de la Asociación de Pozos de Riego A.C., Francisco Perrusquia Nieves; de Unión de Ejidos “Adolfo López Mateos”, Edgar Samuel Álvarez Monroy; de Agricultores y Ganaderos de Qro., Óscar Larrondo Cepeda; de la CNC Querétaro, Joaquín Montenegro Gutiérrez;

Además del presidente de Unión Ganadera Regional de Querétaro, Romualdo Moreno Gutiérrez; de la Asociación de Usuarios de Riego Módulo 1 del Distrito de Riegos 023, Daniel Rangel Ávila; de la Comercializadora Regional “San Juan”, Alejandro Almaráz Zárraga; de la Confederación Agrarista Mexicana en el Estado y Coordinador del Estado Agrario Permanente, César Vega Negrete; y del Comité Municipal Campesino en Pedro Escobedo de la CNC, Israel Ángel Uribe.

También acudieron las y los representantes, de Agroindustrias Guerrero Azteca San Juan del Río, Estela Guerrero Morales; de Agroindustrias Guerrero Azteca San Juan del Río, Guadalupe Guerrero Morales; así como de Productores de Maíz del El Marqués, Juventino Mendoza Márquez; el productor del Ejido de San Vicente Ferrer, Daniel Romero Nepomuseno; y el tesorero de la Asociación de Pozos de Riego de Querétaro, Félix Muñoz Olvera.