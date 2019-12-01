Arrestan en Veracruz al reportero de nota roja Rafael León Segovia; organizaciones alertan por impacto en la libertad de expresión

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Diciembre de 2025 a las 15:44:30

Veracruz, Veracruz, 25 de diciembre del 2025.- El reportero de nota roja Rafael León Segovia fue detenido en Veracruz y puesto a disposición de las autoridades tras ser señalado por los delitos de terrorismo, encubrimiento y atentados contra instituciones de seguridad.

La detención generó preocupación entre organizaciones defensoras de la libertad de expresión. ARTICLE 19 México y Centroamérica cuestionó públicamente el caso y pidió aclarar el sustento de las acusaciones, al advertir que el proceso podría vulnerar el ejercicio periodístico y enviar un mensaje de intimidación a la prensa local.

El periodista es conocido por su cobertura de hechos violentos y operativos de seguridad en la región, una labor que lo ha puesto previamente en el foco de amenazas y presiones.

Colectivos y colegas solicitaron transparencia en la investigación para garantizar que el uso del aparato judicial no se convierta en una forma de inhibir el trabajo informativo.