Sostiene la Fiscalía Anticorrupción de Michoacán reunión de coordinación con la FEMECA

Morelia, Michoacán, a 25 de febrero de 2026.- La Fiscal Estatal Anticorrupción, Marisol Sánchez Zamudio, sostuvo una reunión de trabajo con Gamaniel Esparza Verduzco, Presidente del Consejo Directivo Nacional de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados A.C. (FEMECA), ello en

el marco de una agenda estratégica orientada al fortalecimiento institucional y a la consolidación de alianzas que robustezcan el combate a la corrupción.

Sobre el particular se informó que en el encuentro se refrendó la importancia de establecer mecanismos de coordinación y colaboración que impulsen buenas prácticas, profesionalización y acompañamiento técnico en materia jurídica, con el propósito de fortalecer la actuación institucional frente a los delitos relacionados con hechos de corrupción.

La reunión permitió el intercambio de perspectivas sobre los retos actuales en materia de integridad pública y la necesidad de consolidar instituciones cada vez más técnicas, sólidas y cercanas a la ciudadanía.

En este contexto, la titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (FECC) destacó que “El combate a la corrupción exige visión estratégica y trabajo coordinado. Estas alianzas fortalecen nuestras capacidades institucionales y nos permiten avanzar con mayor firmeza en la construcción de un sistema de justicia más confiable para la ciudadanía.”

La Federación Mexicana de Colegios de Abogados representa un referente nacional en la articulación de colegios estatales en diversas disciplinas del derecho, lo que contribuye al intercambio de experiencias y al fortalecimiento del quehacer jurídico.

Con estas acciones, la FECC refrenda su compromiso de actuar con legalidad, profesionalismo y responsabilidad social, en apego a la política institucional de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, encabezada por su titular, Carlos Torres Piña, orientada a consolidar una procuración de justicia más eficiente, transparente y cercana a la gente.