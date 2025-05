Sólo 3 perredistas respaldan a Raúl Morón, los demás ya no son militantes: PRD-M

Morelia, Michoacán, a 26 de mayo del 2025.- Fueron sólo 3 los perredistas quienes se hicieron visibles en el respaldo al senador Raúl Morón Orozco, a través de la asociación "Despierta Michoacán", indicó Octavio Ocampo Córdova líder estatal del PRD-M.

En rueda de prensa el también diputado local, aseguró que no existe ninguna ruptura al interior del Sol Azteca Michoacán, partido que dijo no jugará el papel de ayudante de campañas de nadie.

Apuntó que cada quien es responsable de sus acciones, en las que incluyó a la diputada local Brissa Arroyo. Cuestionado sobre si aplicarán algún estatuto contra los perredistas que ahora integran la asociación "Despierta Michoacán", manifestó que le corresponderá a los órganos internos de instituto político tomar una decisión.

"Si alguien decide no transitar en el partido, pues bueno no pasa nada, hemos sido tan respetuosos, renunció el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas al partido que fue el principal impulsor de la fundación, pues que salgan algunos personajes que tienen años fuera de la actividad política pues eso a mí no me sorprende", expresó el representante estatal del PRD-M.

Ocampo Córdova reiteró su llamado a la unidad del partido y les recordó a sus militantes que aún no existe política de alianza definida.