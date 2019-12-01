Solicitó alcaldesa de Uruapan a Harfuch un plan específico de seguridad para el municipio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2025 a las 20:25:40
Uruapan, Michoacán, a 13 de noviembre de 2025.– Grecia Itzel Quiroz García, alcaldesa de Uruapan y viuda del exedil, Carlos Manzo Rodríguez, ofreció una rueda de prensa, donde expresó su sentir y manifestó que la comunidad tiene desconfianza del gobierno.

Asimismo, dijo que la ciudadanía se encuentra dolida ante el homicidio de Carlos Manzo, a quien le arrebataron la vida el pasado 1 de noviembre durante la celebración del Festival de las Velas, por lo que exige justicia y que se den respuestas sobre los responsables del ataque.

También se comprometió a abordar el problema de inseguridad que prevalece en el municipio, por lo que en la reunión que sostuvo con el secretario de seguridad, Omar García Harfuch, pidió un plan específico de seguridad para Uruapan.

Enfatizó que es necesario que se atienda la delincuencia en las calles, pero también en los cerros y áreas más vulnerables de la región.

 

