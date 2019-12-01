Solicitan legisladores de la 4T en Querétaro la creación de una comisión especial para la revisión de cuentas públicas

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 31 de octubre de 2025.- Los legisladores que integran la 4T y sus aliados del Partido del Trabajo y Verde Ecologista de México solicitaron la creación de una comisión especial para la revisión de las cuentas públicas como un ejercicio de rendición de cuentas.

La diputada Claudia Díaz Gayou, del PT consideró que es un acuerdo fundamental para el fortalecimiento institucional de la Legislatura del Estado de Querétaro, la creación de esta comisión la cual vigilancia del informe general e informes individuales de las cuentas públicas.

“Mi voto es a favor, con la convicción de que esta decisión representa un avance trascendental en la consolidación de los mecanismos de control parlamentario, fiscalización superior y rendición de cuentas en nuestra entidad”.

Recordó que la Constitución Federal y la Local, la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Querétaro, y La Ley orgánica de este poder, establecen de manera clara la obligación del Poder Legislativo de conocer, analizar y dictaminar los informes individuales y el informe general del resultado de la fiscalización superior que presenta la Entidad Superior de Fiscalización del Estado.

“El término “conocer”, como lo reconoce la doctrina jurídica, no se reduce a recibir y archivar los informes de fiscalización como hasta le fecha se hace; implica analizar, comprender y pronunciarse sobre ellos mediante el procedimiento legislativo correspondiente. De lo contrario, cualquier revisión o trámite que omita dicho análisis carecería de legitimidad y validez jurídica, al vulnerar las atribuciones expresas de esta Legislatura”.

Por ello, dijo, la creación de esta Comisión Especial tiene por objeto restablecer el principio de legalidad en el procedimiento de revisión de las cuentas públicas, garantizando que esta Legislatura cumpla de manera plena su mandato constitucional de control político y fiscalización superior.

Consideró importante mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (STJE) se ha pronunciado al respecto, al establecer que el control legislativo del presupuesto constituye un pilar fundamental del sistema democrático, en tanto faculta a los poderes legislativos, tanto federal como locales, para verificar y evaluar el ejercicio del gasto público, garantizando que los recursos se apliquen conforme a los principios de legalidad, eficiencia, transparencia y honradez.

“Este control no es meramente administrativo ni jurisdiccional, sino político y soberano, porque representa el ejercicio directo del mandato popular conferido a esta Soberanía, sostiene la corte”.

Enfatizó que la creación de esta Comisión Especial de Vigilancia del Informe General e Informes Individuales de las Cuentas Públicas corrige el hecho de que nuestro estado era el único en el país que no contaba con este órgano legislativo, viene, por tanto, a subsanar una deuda institucional y a dotar a esta Legislatura de una herramienta de trabajo plural y profesional, que permitirá dictaminar con oportunidad los informes de los ejercicios fiscales 2024, 2025 y, en su caso, 2026.

“Con ello se fortalece la transparencia, se promueve la rendición de cuentas, y se recupera la función sustantiva del Poder Legislativo como órgano revisor del gasto público, en beneficio de la ciudadanía queretana. Por todo lo anterior, mi voto es a favor el presente acuerdo, convencida de que esta Comisión Especial no sólo cumple con la legalidad, sino que además constituye un paso firme hacia una Legislatura más responsable, más técnica y cercana a la exigencia ciudadana de un gobierno honesto y transparente”.