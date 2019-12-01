Solicita licencia temporal al Congreso del Estado de Querétaro la diputada Juliana Hernández Quintanar; asume funciones como suplente Sara Urbiola Jiménez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2025 a las 17:53:00

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 29 de octubre de 2025.- La presidenta de la Mesa Directiva, Georgina Guzmán Álvarez, concedió licencia por 15 días a la diputada panista Juliana Hernández Quintanar, por lo que se le tomó protesta a la suplente Sara Urbiola Jiménez.

Confirmó que el martes pasado, la legisladora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) presentó la solicitud de licencia para cumplir con algunos compromisos personales.

“Bueno, yo creo que los temas serán de cada diputado, ella nomás presentó su licencia y espero que todo esté bien con ella. En la mañana tuvimos una sesión de Mesa Directiva donde ya tomamos protesta a su suplente Sara Urbiola Jiménez”.

Hernández Quintanar informó, a través de sus redes sociales, sobre la solicitud de licencia por lo que la suplente la cubrirá durante los 15 días que dura su ausencia del Congreso queretano y negó que se tratara de una renuncia.

“Quiero informarles con total claridad que solicité licencia temporal, conforme al marco jurídico aplicable, porque la rendición de cuentas empieza por hablar de frente. No es una renuncia, esta separación es exclusivamente temporal y regresaré a mis labores legislativas próximamente, mientras tanto, Sara Urbiola Jiménez, mi suplente, asumirá la responsabilidad de mantener el ritmo del trabajo legislativo y de atender a la ciudadanía como corresponde”.

“Agradezco profundamente su respaldo y confianza; mi compromiso con la legalidad, la cercanía y el servicio público permanece intacto. Nos vemos muy pronto para seguir construyendo resultados para nuestro Querétaro”.

Al respecto, Gerardo Ángeles Herrera consideró que su compañera de bancada tendrá sus razones las cuales respeta sobre todo porque la ley lo prevé.