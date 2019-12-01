Solicita Bedolla estrategia migratoria para frenar a extranjeros relacionados con delincuencia

Ciudad de México, 2 de septiembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla solicitó la intervención del Instituto Nacional de Migración (INM), para la implementación de una estrategia de acción e inteligencia en el tema de personas extranjeras involucradas con la delincuencia organizada.

Durante la 51 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el mandatario destacó que la coordinación entre los gobiernos federal y de Michoacán en el esquema de seguridad ha permitido la detención de 55 personas extranjeras en el estado, principalmente de nacionalidades venezolana y colombiana, dedicadas a actividades ilícitas.

Ramírez Bedolla señaló la importancia de reforzar en aeropuertos y terminales de autobuses las labores de vigilancia, con el propósito de conocer la situación migratoria de las personas que ingresan al país, como parte de las acciones para inhibir las conductas delictivas.

Reconoció el trabajo coordinado entre las instituciones de seguridad federal como la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y las fuerzas estatales, entre ellas la Guardia Civil y la Fiscalía General del Estado, así como los resultados de la implementación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, que ha permitido la disminución de la incidencia delictiva en la entidad.

“En Michoacán estamos haciendo un gran esfuerzo para mantener la tendencia a la baja en los índices delictivos y brindar seguridad a la población de los 113 municipios”, manifestó.

Finalmente, agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el apoyo recibido como parte del esquema de seguridad federal, que ha permitido detener y llevar ante los tribunales a quienes con sus actos atentan contra el bienestar de la población.