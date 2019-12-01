Hombre vive momento bochornoso en feria y termina por hacerse viral en redes

Fecha: 2 de Septiembre de 2025
Ciudad de México, 2 de septiembre del 2025.- Un asistente a una feria local se convirtió en protagonista de un video que circula en redes sociales, luego de sufrir un incidente en un popular juego mecánico que le hizo pasar de la diversión al bochorno.

Las imágenes muestran cómo el hombre se sujetaba con fuerza de los barrotes para no caer mientras el juego aumentaba de velocidad y sacudidas. Sin embargo, la situación se volvió incómoda cuando su pantalón comenzó a deslizarse, dejando a la vista su ropa interior.

Entre risas y gritos, los presentes grabaron la escena, donde incluso se aprecia que el afectado intentó apoyarse en otra persona para no caer, aunque finalmente terminó en el suelo.

El episodio, que no dejó lesionados, rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde internautas lo tomaron con humor y lo transformaron en un meme más de la temporada de ferias.

