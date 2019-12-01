Socavón en carretera Cuatro Caminos–Apatzingán será reparado en tres semanas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Agosto de 2025 a las 10:08:22
Apatzingán, Michoacán, 20 de agosto del 2025.- Un socavón de más de 30 metros de largo se abrió en la carretera federal 120, tramo Cuatro Caminos–Apatzingán, a la altura del kilómetro 177, en la región de Tierra Caliente.

El hundimiento, provocado por las lluvias de los últimos días, dejó un boquete de tres metros de ancho y metro y medio de alto.

Según reportes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el problema se originó tras el desprendimiento de una losa de la antigua estructura de la vía.

La empresa concesionaria encargada del tramo trabaja en estabilizar el terreno antes de rellenar, debido a la corriente de agua que todavía fluye bajo la carpeta asfáltica.

Se calcula que las reparaciones duren alrededor de tres semanas. Por ahora, la circulación fue habilitada en ambos sentidos usando los acotamientos, aunque se pide a los automovilistas manejar con precaución y atender los señalamientos.

