Sistema recursivo penal permite inconformarse ante resoluciones judiciales: magistrado Jorge Derio Camacho Zapiain

Morelia, Michoacán, 06 de abril de 2026. El análisis de los mecanismos legales que permiten a las personas inconformarse frente a resoluciones judiciales es el eje central de la nueva emisión del programa El Arte de lo Bueno y lo Justo, en la que el magistrado Jorge Derio Camacho Zapiain explicó el funcionamiento del sistema recursivo en materia penal.

Durante la entrevista, el magistrado señaló que un recurso es el medio por el cual una persona que se considera afectada por una resolución judicial puede inconformarse. Precisó que existen dos tipos principales: el recurso de revocación y el recurso de apelación. El primero se emplea para resoluciones de mero trámite, mientras que el segundo corresponde a resoluciones de fondo, como sentencias o la imposición de medidas cautelares.

Asimismo, destacó que la interposición de estos recursos puede dar lugar a la modificación de una pena, la revocación de la resolución impugnada o la reposición del procedimiento.

De igual forma, explicó que la procedencia de estos medios de impugnación se encuentra sujeta a requisitos específicos establecidos en la normativa aplicable, como el cumplimiento de plazos y la naturaleza de la resolución, elementos fundamentales para garantizar un adecuado acceso a la justicia.

El Arte de lo Bueno y lo Justo es una producción del Poder Judicial de Michoacán en colaboración con el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, orientada a difundir temas jurídicos de interés público.

La entrevista completa puede consultarse en las plataformas digitales oficiales del Poder Judicial de Michoacán https://bit.ly/41P7GKJ, así como en las transmisiones del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y en Vox 103.3 FM.