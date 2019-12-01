Sistema de emergencias 911, aliado de las y los michoacanos ante cualquier eventualidad: SSP

Morelia, Michoacán, a 13 de enero de 2026.- El sistema de emergencias 911 es el número único de emergencias en México y opera de manera gratuita las 24 horas del día, los 365 días del año. A través de este servicio, la ciudadanía puede reportar situaciones que ponen en riesgo la integridad o el patrimonio de las personas, lo que permite la activación inmediata y coordinada de los cuerpos de seguridad, servicios médicos y Protección Civil en cualquier punto de la entidad.

Sobre el particular se informó que en Michoacán, la línea de emergencias 911 funciona bajo un esquema de coordinación con las corporaciones de seguridad para atender delitos en progreso, hechos de violencia o amenazas. Asimismo, gestiona urgencias médicas como infartos, lesiones graves y accidentes, garantizando el envío inmediato de ambulancias y personal de primeros auxilios para salvaguardar la vida de la población.

El servicio también canaliza la atención de incendios, fugas de gas, derrumbes y otros riesgos, mediante la intervención de cuerpos de bomberos y Protección Civil, además de brindar orientación inmediata en casos de crisis de salud mental, ansiedad, depresión o riesgo suicida, a través de personal especializado vinculado al sistema de emergencias.

El servicio del 911 se coordina desde el Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C5i), plataforma que permite una respuesta inmediata ante incidentes. Las autoridades reiteran el llamado a utilizar esta línea únicamente para emergencias reales. Además para reportes sin riesgo inminente, se encuentra disponible la línea 089 de denuncia anónima.