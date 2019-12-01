Sindicatos michoacanos de educación superior buscarán a Mario Delgado para pedir soluciones al sector

Morelia, Michoacán, a 11 de noviembre del 2025.- Sindicatos de 21 instituciones de educación superior del estado de Michoacán anunciaron que buscarán al Secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, para entregar una serie de peticiones en favor del gremio laboral.

En conferencia de prensa, Genaro Bolaños, secretario general del Sindicato Nacional de Educación Superior de Instituciones Descentralizadas, Universidades Tecnológicas y Politécnicas del Estado de Michoacán (SNES-UTyP Michoacán), informó que este miércoles acudirán a la Ciudad de México para entregar un documento al titular de la SEP en el que expresarán sus necesidades.

Principalmente, dijo, se trata de la homologación salarial a los trabajadores de este nivel educativo, además de algunos adeudos que afirmó se tienen con el gremio.

Agregó, ante la presentación del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia y el objetivo de incrementar 50 mil espacios en las diferentes universidades del estado, será necesario que se les otorgue un incremento presupuestal, pues afirmó que no se puede atender a un número extra de estudiantes con el mismo monto a ejercer.