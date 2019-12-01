Sindicato del Metro de CDMX mantiene paro escalonado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 12:17:27

Ciudad de México, a 13 de abril 2026.- El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) Metro CDMX mantiene su paro escalonado, el cual inició el pasado 10 de abril.

Por lo anterior, no realizarán horas extra, lo que puede afectar a los usuarios y al funcionamiento del transporte.

Los inconformes señalan falta de atención y respuestas oportunas a sus demandas y necesidades, que afirman, son urgentes para cumplir con el mantenimiento de las vías, trenes e instalaciones fijas.

Igualmente, los trabajadores acusan fallas, retrasos y condiciones deficientes que evidencian el abandono del servicio, lo que pone en riesgo la seguridad, tiempo y calidad de vida de trabajadores y usuarios.

Resulta inaceptable que pese a las reiteradas solicitudes que hemos hecho de manera personal y por escrito a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, estas continúen postergando soluciones reales y efectivas”, acusó el Sindicato del Metro CDMX.

En ese sentido, expuso que de los 391 trenes que operan, el 70 por ciento no ha recibido mantenimiento general al superar los 2 millones de kilómetros recorridos, cuando el límite para su revisión es de 750 mil km.

Además, señaló que de los trenes que reciben mantenimiento, en el 30 por ciento es incompleto.

El Sindicato del STC señala que solo 68 trenes operan en buenas condiciones, en las líneas 1 y 12.

Los trabajadores sindicalizados del Metro CDMX exigen: