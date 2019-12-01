Sin violencia focalizada en Aguililla tras muerte de líder delincuencial: Bedolla

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 11:21:44

Morelia, Michoacán, a 23 de febrero del 2026.- No se registran hechos de violencia focalizada en el municipio de Aguililla, luego de que este domingo perdió la vida el líder de una célula delincuencial que opera en Jalisco, confirmó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal subrayó que tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes “el Mencho”, nacido en Naranjo de Chila, comunidad con cabecera municipal en Aguililla, Michoacán, no se registraron eventos de inseguridad este domingo, o una incidencia elevada, dijo.

Recalcó que desde el día de ayer se registra libre tránsito en la carretera Aguililla - Apatzingán, misma que según lo informado nunca fue bloqueada; añadió que se reportó una quema de llantas pero fueron retiradas a la brevedad.

Ramírez Bedolla señaló que en Aguililla hay un batallón de la Secretaría de la Defensa, por lo que se tuvo información fluida durante el día; detalló que circulaba información que se monitoreaba para verificar si era o no real.

Asimismo, apuntó que los hechos de inseguridad más cercanos fueron del lado de Coalcomán.

El gobernador explicó que Naranjo de Chila es una zona cercana a la tierra caliente y el Valle de Apatzingán, por lo que hay vigilancia permanente de la 43 Zona Militar; además, en Aguililla actualmente se construye un cuartel de la Guardia Nacional con capacidad de 600 elementos.