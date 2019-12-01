Sin partida específica para rehabilitación del Congreso del Estado de Michoacán, ni instalación de elevador

Sin partida específica para rehabilitación del Congreso del Estado de Michoacán, ni instalación de elevador
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 11 de Diciembre de 2025 a las 18:55:47
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 11 de diciembre de 2025.– El diputado local Juan Pablo Celis Silva, informó que se mantiene en análisis la asignación de recursos para la rehabilitación de áreas del Congreso local, incluyendo el predio conocido como "La Casona", así como la instalación del elevador.

Como presidente del Comité de Administración y Control del Congreso del Estado, reconoció que no se tiene planteada una partida económica específica.

El diputado morenista enfatizó que están haciendo gestiones activas, y es probable que necesiten "tocar puertas fuera del Congreso".

"Dependerá mucho también de cómo esté el presupuesto... Lo hemos estado hablando en la Junta de Coordinación Política, con el propio Secretario de Finanzas y entre nosotros, entonces estamos —digamos las tres áreas aplicadas— para resolver estos problemas porque sí lo hemos observado", comentó.

Celis Silva recordó que desde pasadas legislaturas se tiene pendiente el acondicionamiento del elevador, proyecto para el cual ya existía un presupuesto.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Siguen las investigaciones tras el homicidio de cinco personas aún sin identificar, en la comunidad de Santiaguillo de Flores de Salamanca, Guanajuato
Vinculan a proceso a dos hombres en Guanajuato por delincuencia organizada, tentativa de homicidio y posesión de armamento exclusivo del Ejército
Federación “desaparece” 116 homicidios en su informe sobre Michoacán: Suman más de mil 300 víctimas en 2025
Cae en Nuevo León Luis Felipe, presunto feminicida de Maritza, el crimen que conmocionó a Uruapan; rescatan con vida a sus dos hijas
Más información de la categoria
Otro año ya se ha ido… Y “El Buki” deja fuera a Michoacán de su gira 2026
Federación “desaparece” 116 homicidios en su informe sobre Michoacán: Suman más de mil 300 víctimas en 2025
Cae en Nuevo León Luis Felipe, presunto feminicida de Maritza, el crimen que conmocionó a Uruapan; rescatan con vida a sus dos hijas
Tierra Caliente y la Ciénega de Michoacán arden otra vez pese a plan federal: helicópteros artillados abren fuego, balaceras, bloqueos y un ataque contra policías municipales 
Comentarios