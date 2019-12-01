Sin partida específica para rehabilitación del Congreso del Estado de Michoacán, ni instalación de elevador

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 11 de Diciembre de 2025 a las 18:55:47

Morelia, Michoacán, a 11 de diciembre de 2025.– El diputado local Juan Pablo Celis Silva, informó que se mantiene en análisis la asignación de recursos para la rehabilitación de áreas del Congreso local, incluyendo el predio conocido como "La Casona", así como la instalación del elevador.

Como presidente del Comité de Administración y Control del Congreso del Estado, reconoció que no se tiene planteada una partida económica específica.

El diputado morenista enfatizó que están haciendo gestiones activas, y es probable que necesiten "tocar puertas fuera del Congreso".

"Dependerá mucho también de cómo esté el presupuesto... Lo hemos estado hablando en la Junta de Coordinación Política, con el propio Secretario de Finanzas y entre nosotros, entonces estamos —digamos las tres áreas aplicadas— para resolver estos problemas porque sí lo hemos observado", comentó.

Celis Silva recordó que desde pasadas legislaturas se tiene pendiente el acondicionamiento del elevador, proyecto para el cual ya existía un presupuesto.