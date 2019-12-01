Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2026 a las 12:20:30

Morelia, Michoacán, 22 de noviembre de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2027 garantiza que las y los michoacanos no contarán con nuevos impuestos ni sufrirán incrementos en las contribuciones estatales vigentes.

Detalló que, con el objetivo de cuidar la economía de los hogares y mantener la estabilidad financiera en la entidad, la política recaudatoria se mantendrá sin alteraciones que afecten el bolsillo de la ciudadanía.

“No hay nuevos impuestos y no se aumentan los que hoy tenemos. Se van a mantener igual”, refirió el gobernador, tras explicar que para 2027 se prevé un ejercicio equilibrado de ingresos y egresos por un monto total de 111 mil 641 millones 692 mil 635 pesos.

Ramírez Bedolla señaló que dichos recursos permitirán dar continuidad a las obras de infraestructura, programas sociales y servicios públicos prioritarios en todo el territorio michoacano.