Sin nueva deuda, la inversión per cápita superó la deuda per cápita: Bedolla

Morelia, Michoacán, a 17 de febrero del 2026.- Con el saneamiento de las finanzas estatales, y la no contratación de deuda pública, en Michoacán la inversión per cápita ha logrado superar a la deuda per cápita, celebró el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, en el marco de la aprobación de la reforma constitucional que prohíbe la contratación de deuda de largo plazo al Ejecutivo estatal.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal comentó que actualmente la deuda percapita es de cuatro mil 300 pesos, pero, la inversión por cada michoacano rebasa los ocho mil 400 pesos, lo que se puede ver, dijo, en obras, mejoramiento carretero, respaldo a municipios.

Aseguró, su mandato eliminó la “licuadora” de recursos, desorden financiero que llevaba a que a partir de los meses de agosto o septiembre ya no hubiera recursos para el pago de infraestructura, pago de salarios, se dejaban obras abandonadas.

Enfatizó que desde 1993 al 2021 la deuda pública en Michoacán creció hasta 22 mil millones de pesos, pero en los últimos tres años se han destinado cerca de 20 mil millones de pesos al pago de deuda, a pesar de ello, no se ha logrado liquidar por los altos intereses que genera.

Ramírez Bedolla reconoció que esta reforma se da en tiempos de conflicto, de debates que unos son estériles y otros de suma importancia, sin embargo, se logró prohibir la contratación de deuda de largo plazo para el ejecutivo estatal, pero también permitió mostrar lo mejor de todas las fuerzas políticas, dijo, pues todos los partidos y la representación parlamentaria votaron a favor de la aprobación de esta reforma que tiene un principio básico, eliminar el anclaje al pasado que representa el endeudamiento.