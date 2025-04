Sin información sobre presunta salida de López Solís de la FGE de Michoacán: Segob

Morelia, Michoacán, a 9 de abril del 2025.- Ante los rumores de que Adrián López Solís dejará la titularidad de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, el Secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, informó que aún no hay información oficial al respecto.

En entrevista con medios de comunicación, el encargado de la política interna de la entidad comentó que hasta el momento el fiscal no ha informado al respecto de esto, por lo que sigue la colaboración con de manera normal con su investidura.

Asimismo, reconoció que López Solís es un buen amigo con el que busca seguir en colaboración mientras él permanezca al frente del organismo autónomo, de la misma manera que ha ocurrido durante la administración del gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla.

Al respecto de los rumores sobre su posible llegada a la FGE en caso de confirmarse la salida del también ex secretario de gobierno, Torres Piña, comentó que no está en sus planes ser titular de la fiscalía, en primera instancia, por no estar confirmada la salida del actual fiscal general.