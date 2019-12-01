Sin impunidad caso de Bernardo Bravo; atiende Gobierno de Michoacán comunicación de la ONU: Raúl Zepeda

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 08:54:37

Morelia, Michoacán, 13 de marzo de 2025.- El Gobierno del Estado de Michoacán reitera su respeto irrestricto a las instituciones nacionales e internacionales, así como su disposición permanente para atender, en el marco del diálogo institucional y del Estado de derecho, la comunicación emitida por organismos multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que la administración estatal mantiene una coordinación plena con la Fiscalía General del Estado (FGE), que encabeza el fiscal Carlos Torres Piña, así como con instancias federales y fuerzas de seguridad, para el esclarecimiento del homicidio de Bernardo Bravo Manríquez, ocurrido el 19 de octubre de 2025 en la región de Apatzingán.

Precisó que desde el inicio de las investigaciones se desplegaron acciones de inteligencia, seguimiento tecnológico y diligencias periciales que permitieron reconstruir los hechos, incluyendo el análisis del trayecto de los vehículos vinculados con la víctima y la localización de la unidad en la que fue encontrada sin vida el 20 de octubre de 2025.

Avances institucionales en la investigación

El encargado de la política interna del estado detalló que, derivado del trabajo coordinado entre autoridades estatales y federales, se han concretado diversas detenciones y diligencias relevantes:

• 20 de octubre de 2025: detención de Blanca “N”, presunta operadora vinculada a actividades de extorsión en la zona, así como de Rigoberto “N” alias “Pantano”, quien aportó información relevante para el desarrollo de la investigación.

• 24 de octubre de 2025: detención en Apatzingán de Yessica “N” alias “La Jessi”, Ángel “N” alias “El Estudiante” y Fermín “N”, identificados como integrantes cercanos al principal objetivo de investigación “El Botox”.

• 25 de octubre de 2025: cumplimiento de orden de cateo en un inmueble propiedad de “El Botox” ubicado en la localidad de Cenobio Moreno, señalado como probable sitio relacionado con los hechos.

• 27 de diciembre de 2025: ejecución de diligencia de cateo en un inmueble con báscula vehicular vinculado al tianguis limonero en la localidad de Chandio, municipio de Apatzingán.

• 21 de enero de 2026: detención en el municipio de Tuxpan de Marco Antonio “N” alias “Pilones”, considerado probable responsable del delito del homicidio del líder limonero.

• 22 de enero de 2026: detención en Santa Ana Amatlán de César Alejandro “N” alias “El Botox”, identificado como líder de la estructura criminal investigada, además del aseguramiento de armamento, cartuchos y equipo táctico.

• 23 de enero de 2026: ejecución de 23 cateos en inmuebles relacionados con la célula delictiva, como parte de las acciones implementadas en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

El secretario de Gobierno subrayó que el Gobierno de Michoacán continuará colaborando de manera estrecha con la Fiscalía General del Estado y las instancias federales competentes para el pleno esclarecimiento de los hechos y la aplicación de la ley.

Asimismo, reiteró que la administración estatal mantiene un firme compromiso con la legalidad, la protección de los derechos humanos y la atención responsable de los mecanismos de supervisión internacional.

“El Gobierno del Estado actuará siempre con apertura, responsabilidad y respeto a los marcos normativos vigentes, garantizando que las investigaciones continúen hasta lograr justicia para las víctimas y tranquilidad para la sociedad michoacana”, concluyó.