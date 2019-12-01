Sin fecha para instalar la mesa de gobernabilidad electoral en Michoacán

Sin fecha para instalar la mesa de gobernabilidad electoral en Michoacán
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2026 a las 18:53:32
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Morelia, Michoacán, 30 de septiembre de 2026.- Sin fecha específica para instalar la mesa de gobernabilidad correspondiente al próximo proceso electoral en Michoacán, informó David Alejandro Delgado Arroyo, presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral.

 “Estamos en espera de que el Gobierno del Estado nos convoque, pero hemos sentido una muy buena disposición para llevar a cabo estas tareas”, expresó en entrevista.

Agregó que dicha reunión de trabajo de gobernabilidad puede darse antes de concluir el 2026.

Detalló que de entre las mesas de trabajo prevista  también son de  carácter técnico, entre los temas que se abordarán está la instalación de casillas en comunidades originarias.

Sobre este punto, el funcionario señaló que podrían requerir la intervención del Gobierno estatal para facilitar la ubicación de casillas en las localidades donde haya oposición.

 “También somos respetuosos de los derechos que tienen los pueblos originarios a decidir la forma como ejercen sus derechos político-electorales”, indicó.

Recordó que, durante el proceso electoral anterior, alrededor de 30 comunidades indígenas no permitieron la instalación de casillas, por lo que se dieron de baja cerca de 80.

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