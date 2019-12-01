Sigue operativo en Indaparapeo para desarticular célula delictiva: Bedolla

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2026 a las 11:25:02

Morelia, Michoacán, a 09 de noviembre del 2026.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que continua el despliegue de fuerzas de seguridad en Indaparapeo ante los problemas de inseguridad que enfrenta el municipio, con el objetivo de desarticular la célula delictiva que opera en la zona.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal señaló que el operativo contará con la participación permanente de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública estatal, con coordinación entre las corporaciones federales y estatales.

Indicó que como parte de las acciones ya se han realizado varias detenciones, mientras que los uniformados mantienen trabajos de inteligencia y recorridos de vigilancia en el territorio.

Ramírez Bedolla aseguró que la presencia de las fuerzas de seguridad se mantendrá en el municipio para avanzar en las investigaciones y debilitar al grupo criminal identificado como responsable de generar condiciones de violencia en la región.

Cabe destacar que el pasado 7 de noviembre la Fiscalía General del Estado (FGE) informó sobre la detención de seis personas en aquel municipio por posibles delitos contra la salud, relacionados con metanfetamina.