Signan convenio de colaboración la FGE de Michoacán y Cinépolis

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2025 a las 20:40:00

Morelia, Michoacán, a 20 de noviembre de 2025.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) signó un convenio de colaboración con la empresa Cinépolis, con la finalidad de prevenir los delitos cibernéticos.

Dicho convenio consiste en la difusión masiva de mensajes informativos a través de la infraestructura de complejos cinematográficos en todo el país.

El Fiscal General, Carlos Torres Piña, destacó que con esta firma, la dependencia se posiciona como la primera institución de procuración de justicia en México, que logra establecer este acuerdo con Cinépolis.

“El objetivo es reducir la incidencia delictiva que se comete a través de medios electrónicos, y para ello aprovecharemos unos segundos de sus pantallas a fin de contribuir a la prevención de los delitos cibernéticos”, expresó Torres Piña.

Asimismo, detalló que se tienen detectadas 11 tipos de estas conductas delictivas, las cuales se realizan a través de plataformas digitales como correo, SMS, WhatsApp, phishing, smishing, grooming, sexting, entre algunos otros.

“Cuando autoridades y empresas trabajan de la mano, los resultados son más notables que cuando vamos aislados. La empresa también se ha visto afectada por la piratería y los ataques cibernéticos, al igual que la ciudadanía, por lo que este acuerdo es fundamental”, indicó Edmundo Rivero Sánchez, director jurídico en México de Cinépolis.