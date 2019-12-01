Signan convenio de colaboración el Congreso del Estado de Querétaro y la FECAAQ

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2025 a las 17:59:21

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 21 de noviembre de 2025.- Para fortalecer los trabajos de los distintos órganos de la Legislatura y dar celeridad a los trabajos al interior de las comisiones, Georgina Guzmán Álvarez, en su calidad de presidenta de la Mesa del Congreso Local, signó un convenio de colaboración con la Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados de Querétaro, A.C. (FECAAQ) que aglutina a 17 colegios.

Guzmán Álvarez refirió que está convencida de que la sensibilidad del gremio no sólo enriquece el proceso legislativo, sino que también garantiza que las normas reflejen las necesidades actuales de la sociedad queretana.

“Ustedes conocen la plenitud de las diferentes áreas del Derecho y las oportunidades que hay en los ordenamientos jurídicos aplicables. Todo es perfectible y qué mejor que hacerlo de la mano con ustedes, los conocedores en la materia, a través de foros académicos, consultorías y opiniones técnico-jurídicas”.

Reconoció la importancia de la FECAAQ, así como la labor que realiza su presidente, Gerardo Pérez Alvarado, así como a su Consejo Directivo, para mantener fuerte a la sociedad civil organizada en materia de abogacía, teniendo como resultado la conformación de 17 organizaciones adherentes en su Federación.

“Ustedes son quienes llevan justicia y legalidad a los justiciables, permitiendo que el estado de Derecho se aplique y se cumpla de manera íntegra en correlación con las instituciones”.

Gerardo Pérez Alvarado, presidente de la FECAAQ, afirmó que este acto, de firma de convenio, representa la voluntad compartida de fortalecer su servicio.

“Hoy damos un paso firme que permita fortalecer un análisis jurídico de participación profesional y el trabajo conjunto en beneficio de Querétaro”.

Manifestó que para ellos este convenio representa la oportunidad de aportar experiencia, pluralidad y visión técnica en la revisión de iniciativas pendientes, contribuyendo a un marco normativo más sólido y cercano con la ciudadanía.

Confió en que los 17 colegios que integran la FECAAQ tendrán la sensibilidad para analizar las más de 300 iniciativas que tiene la Legislatura en estudio, para que cada uno en su expertise emita su opinión.

“La firma de este convenio nos va a generar el involucrarnos a todos los colegios aquí presentes, cada uno tiene experiencia en cada una de sus áreas, entonces es importante el que nos pongan a consideración esas iniciativas de ley”.

Destacó la sensibilidad de la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Gina Guzmán, para dejar un legado en su periodo y que a su vez pueda trascender en la sociedad; “esto es algo muy loable”, resaltó, y agradeció la apertura de la legisladora para trabajar de manera cerca con los abogados de Querétaro.

“Hoy reafirmamos que cuando las instituciones colaboran, se constituye un puente que fortalece la justicia, la legalidad y la confianza ciudadana”.