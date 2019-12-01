Sheinbaum tiene miedo de visitar epicentros de la violencia en Michoacán: PAN

Morelia, Michoacán, a 02 de julio del 2026.- Claudia Sheinbaum tiene miedo de visitar los epicentros de la violencia en Michoacán, al no incluir en su nueva pasarela política por el estado a municipios con graves índices de asesinatos, violencia extrema y desplazamiento forzado.

Así lo advirtió Carlos Humberto Quintana Martínez, Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN), quien urgió a Claudia Sheinbaum a pisar las zonas de conflicto en la tierra caliente, costa y occidente de Michoacán, donde miles de michoacanos viven con el temor de pisar explosivos del crimen organizado o morir por las constantes balas perdidas.

“¿A qué le tiene miedo Claudia Sheinbaum al no incluir en su agenda a comunidades arrodilladas por el crimen organizado? El gobierno federal que encabeza el Cártel de Morena ha demostrado que es cómplice de la violencia sin fin, del desplazamiento forzado, de los asesinatos y del aumento de los índices de drogadicción en Michoacán”, afirmó.

Quintana Martínez exigió que el gobierno del Cártel de Morena impulse el desarrollo integral de las comunidades indígenas y deje de engañar a los pueblos originarios con arcaicas y contaminantes estufas de leña.

“Nuestros pueblos originarios merecen ser incluidos en un programa de desarrollo integral que incluya mejores carreteras, creación de fuentes de empleo, hospitales de especialidades, escuelas dignas y buenas condiciones de seguridad. Hoy, las comunidades indígenas solo reciben arcaicas estufas de leña, condenando a nuestros pueblos originarios a seguir en la pobreza”, aseguró Quintana Martínez.