Sheinbaum nombra a la nueva consejera jurídica de la Presidencia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Diciembre de 2025 a las 12:17:31
Ciudad de México, a 17 de diciembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo nombró a Esthela Damián Peralta, como nueva titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia, en sustitución de Ernestina Godoy Ramos, quien ahora es la fiscal general del país.

La política mexicana es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero y maestra en Educación. 

Cuenta con especialidades en Derecho Parlamentario, Fiscal, Administrativo, Derechos Humanos, Derecho Electoral y protección de los derechos de niñas, niños, y juventudes.

Ha participado en diversos foros y seminarios especializados en reformas fiscales, políticas de drogas, fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, políticas públicas, diversidad familiar, fiscalización gubernamental y ética pública, lo que ha fortalecido su visión jurídica aplicada a la función pública y al diseño normativo.

Profesionalmente cuenta con amplía experiencia en el servicio público y el ámbito legislativo.

Además, se desempeñó como secretaria particular de la entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

