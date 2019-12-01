Sheinbaum marca un ritmo histórico en seguridad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2026 a las 21:39:07

Ciudad de México, 20 de octubre de 2026.- La estrategia de seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum muestra resultados contundentes en materia de detenciones por delitos de alto impacto, con cifras que reflejan una mayor actividad de las autoridades y el fortalecimiento de las acciones contra la delincuencia.

En apenas dos años de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum acumula 70 mil 571 personas detenidas por delitos de alto impacto, una cifra equivalente al 80% de las 87 mil 562 detenciones registradas durante los seis años de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Estos números colocan a la actual administración en una dinámica de intensa actividad en materia de seguridad y reflejan el impulso a las acciones de investigación, inteligencia y coordinación entre las instituciones encargadas de combatir la delincuencia.

Uno de los aspectos más relevantes es el ritmo de las detenciones. Mientras el gobierno de López Obrador acumuló sus cifras a lo largo de todo un sexenio, Sheinbaum alcanzó en dos años una cantidad equivalente a cuatro quintas partes de ese registro, lo que marca una diferencia importante en la actividad operativa de las autoridades.

De mantenerse esta tendencia, la presidenta podría rebasar también los registros de detenciones de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, aunque la comparación definitiva dependerá de las cifras acumuladas y de que se utilicen criterios estadísticos equivalentes.