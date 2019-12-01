Sheinbaum llega tarde a Michoacán y sin resultados del plan de paz: Armando Tejeda

Morelia, Michoacán, 13 de enero del 2026.- Los michoacanos esperamos justicia y paz y lo único que hemos recibido del gobierno morenista han sido discursos y planes en el papel, aseguró el diputado federal por Acción Nacional, Armando Tejeda Cid, tras la visita de la Presidenta, Claudia Sheinbaum en la entidad, la cual consideró estuvo llena de discursos, pero sin resultados tangibles del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”.

“Claudia Sheinbaum llega tarde a Michoacán, tuvimos que esperar dos meses para que visitará la entidad tras el lamentable asesinato del alcalde Carlos Manzo y lo único que recibimos fueron más discursos. El Plan Michoacán se lee bien en el papel pero no tenemos resultados tangibles, cuando la violencia no para en nuestro estado”, refirió.

El legislador del Partido Acción Nacional (PAN) lamentó que Michoacán inició el año sumido en un clima de inseguridad y violencia, al advertir la falta de mecanismos claros, eficientes y transparentes para evaluar los avances del Plan de Paz y Justicia por Michoacán.

“Lamentablemente vemos que no hay intención de implementar mecanismos que permitan la evaluación eficiente y transparente de los avances en el Plan de Paz y Justicia por Michoacán, solo nos comparten cifras alegres reforzadas por aplausos”.

Indicó que la instalación de más de 10 retenes de la Guardia Nacional, el ejército, la Secretaría de Marina y la Policía Estatal en las carreteras para la visita presidencial en el Puerto de Lázaro Cárdenas, demuestra que Michoacán está lejos de ser la entidad que presumen.

“Nos siguen dando cifras que quisiéramos ver transformadas en realidades, lo cierto es que para que la presidenta pise Michoacán, se requirió reforzar la seguridad en todo el estado, principalmente en la carretera y el municipio que visitaría. Eso demuestra que solo se vive de fantasías y no hay algo tangible”.

Tejeda Cid apuntó que es urgente instalar la Comisión Especial para el Seguimiento, Análisis, Fortalecimiento y Resultados de la Seguridad en el Estado, denominada Comisión Especial del Plan Michoacán, la cual permitirá evaluar y transparentar las estrategias implementadas en la entidad.

Reiteró que esta propuesta fue presentada por Acción Nacional ante la Cámara de Diputados el pasado 20 de noviembre, sin que hasta el momento exista una respuesta positiva que permita avanzar en la pacificación de la entidad.

“Las y los michoacanos no pueden seguir esperando a que la seguridad del estado se tome con seriedad, con lineamientos claros, fuera de la improvisación. Los asesinatos continúan, las desapariciones, los desplazamientos, las extorsiones, y el Plan Michoacán quedó como un anuncio lleno de buenas intenciones”.

Armando Tejeda refirió que los actos violentos continúan y con mayor frecuencia, como los ocurridos en el municipio de Cuitzeo, donde fueron incendiados locales de la zona comercial “Plaza Texticuitzeo, además del hallazgo de 4 personas asesinadas; 3 de ellas menores de edad.

Con la implementación de dicha Comisión, los integrantes deberán presentar informes trimestrales sobre avances, retos, resultados e indicadores del Plan Michoacán, así como emitir recomendaciones legislativas y presupuestales que contribuyan a su fortalecimiento y a la atención efectiva de la crisis de seguridad en la entidad.